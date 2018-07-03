كارينيو يؤجل قرار سالم

أرجأ الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق النصر لكرة القدم، موافقته على إعارة اللاعب سالم علي "مواليد" إلى نادي الفيصلي، إلى حين نهاية المعسكر الداخلي، لتحديد اختياراته قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي في سويسرا استعداد للموسم الجديد.

وصارح كارينيو للاعبين المصعدين بإعجابه بإمكاناتهم إلا أنه مضطر لتقليص العدد، وقال "لديكم إمكانات مميزة ومعجب بأداء كثير منكم، لكننا مضطرون بعد تعديل الأنظمة إلى تقليص العدد، سنختار خمسة لاعبين من المصعدين، لكن البقية سنمنحهم الفرصه للانتقال لأندية أخرى من أجل الحصول على فرصة اللعب".

وسيستمر معسكر سويسرا لمدة 25 يوما على مدينتين، حيث ستغادر البعثة في الـ 12 من الشهر الحالي، فيما سينتهي في السادس من الشهر المقبل.