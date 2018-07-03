تقليص إجراءات الإقراض في «الصندوق الصناعي» 50 %.. والتطبيق بداية 2019

وعد الدكتور إبراهيم المعجل؛ مدير عام صندوق التنمية الصناعي، بالانتهاء من استراتيجية جديدة للصندوق نهاية العام الجاري على أن يبدأ تطبيقها العام المقبل 2019، وتهدف إلى تقليص فترة إجراءات الإقراض أكثر من 50 في المائة من المدة المعمول بها.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أكثر من 40 مبادرة يتم العمل حاليا على إنجازها، تهدف إلى أن يكون الصندوق المُمكّن المالي الرئيس للمساهمة في قيادة التحول الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده مع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي في مقر غرفة جدة، أمس، حيث استعرض مشروع تطوير استراتيجية الصندوق الصناعي لما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتفصيليا، أعلن أن أهم المبادرات التي يجري العمل عليها حاليا هي: "مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض التي تهدف إلى تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، لافتا إلى أن هذا الأمر اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، ونتجت عنه إجراءات إقراض فعالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.

وتهدف ثاني المبادرات "مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وذلك عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل بعد دراسة وتطوير الإجراءات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع لتطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك إجراءات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعن مبادرة "استحداث الخدمات الاستشارية" قال إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو استحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، لافتا النظر إلى أن نطاق هذه المبادرة يتمحور حول دراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، مشيرا إلى أنه تم استحداث أربعة منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي.

وأوضح المعجل أن من المبادرات أيضا "مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع" ذات الطابع التنموي، وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشاريع بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين، مضيفا أن المبادرة الخامسة التي تبنتها استراتيجية صندوق التنمية الصناعية هي "مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف"، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، مضيفا أن ذلك يتم من خلال تصميم منهجية تسعير تستند إلى أربعة مبادئ رئيسة متمثلة في (الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة).

وتابع أن المبادرة السادسة هي "مبادرة عقد شراكات استراتيجية" محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، مبينا أنه نتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية إضافة إلى المنظمات الرائدة عالميا في مجالات متعددة.

وأوضح أن للصندوق دورا فاعلا في دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر إقراض المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية في المملكة، مشيرا إلى أن الصندوق قدم منذ إنشائه حتى نهاية العام الماضي 4238 قرضا بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعا.

وقال إن هناك أكثر من 300 طلب مقدم للمنتج المشترك بين صندوق التنمية الصناعي ومدن، للحصول على القرض والأرض في الوقت ذاته، وتعد من ضمن مبادرات الصندوق.

من جانبه، قالت لـ"الاقتصادية" نور شبيب؛ مدير التطوير في صندوق التنمية الصناعي، على هامش اللقاء إن الصندوق يعمل على تطبيق الاستراتيجية المتطورة الجديدة على 15 مشروعا كمرحلة تجريبية وستنتهي في سبتمبر المقبل، للبدء بطرح الاستراتيجية للعموم بعد أخذ الملاحظات وتعديلها.

وأوضحت أن المشروع يستهدف رفع المساهمة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاعات البرنامج من إجمالي الناتج الوطني، وذلك عبر تطوير استراتيجية الصندوق التي يعمل بها عبر مبادرات، علاوة على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للعملاء والتركيز على تحقيق التنمية من الحفاظ على الاستدامة المالية الصدارة في تشكيل منظومة تمويل المشاريع.

وأوضحت أن تطوير الاستراتيجية عبر تطوير وتحسين ستة محاور لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين تتصدرها المنتجات المالية، وتقديم عدة منتجات تناسب احتياجات المستثمر، ودراسة طرح منتجي تمويل رأس المال العامل وتمويل الاستحواذ.

أما المحور الثاني، فيتمثل في خدمة الصندوق حاليا الصناعة والخدمات المساندة للصناعة وخدمة قطاعات صناعية مختلفة مثل التعدين والخدمات اللوجستية، فيما يتضمن المحور الثالث دراسة وتقديم لأحجام المنشآت، إذ بدأ الصندوق بتحديد آلية فرز المشاريع وبدء تحديد مسار خاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدء العمل على إعادة احتساب التكاليف.