البرازيل تتأهل إلى ربع النهائي بهدفين على المكسيك

تأهل المنتخب البرازيلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 ، بعد فوزه على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب كوسموس أرينا بمدينة سامارا بروسيا .

وسجل هدفي البرازيل نيمار بالدقيقة 48 ، الذي حصل على أفضل لاعب في المباراة ، فيما سجل الهدف الثاني البديل روبرتو فيرمينو بالدقيقة 88 ، ليقودا منتخب بلادهما إلى ربع النهائي لملاقاة الفائز من مباراة بلجيكا واليابان التي تقام في وقت لاحق اليوم .

وأدار المباراة طاقم تحكيمي بقيادة حكم الساحة جيانلوكا روكي ، وساعده إيلينيتو دي ليبيراتوري ، وماورو تونوليني .

