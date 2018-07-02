ارتفاع إنتاج أوبك النفطي 320 ألف برميل يوميا في يونيو

أظهر مسح لرويترز نُشر اليوم الاثنين ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطي خلال في يونيو حزيران.

وخلال اجتماع في 22 يونيو حزيران، وافقت أوبك على زيادة الإمدادات من خلال العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج السارية منذ يناير كانون الثاني 2017 إلى 100 بالمئة، وذلك بعد أشهر من إنتاج دون المستوى من دول بينها فنزويلا وأنجولا.

وقالت السعودية إن الإجراء سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

ويوضح مسح يونيو حزيران أن الإنتاج من 12 دولة عضو في أوبك لديها أهداف في خفض الإمدادات بموجب الاتفاق ارتفع بمقدار 680 ألف برميل يوميا مقارنة مع مايو أيار. وزاد إجمالي إنتاج أوبك 320 ألف برميل يوميا.