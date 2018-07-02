الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى لخفض إيرادات إيران من النفط إلى صفر

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.

وأبلغ براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية مؤتمرا صحفيا بأن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر.

وتابع "يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر.

"نعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".