معدل البطالة يستقر ونمو نشاط المصانع يتباطأ في منطقة اليورو

قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين إن معدل البطالة في الدول التي تتعامل باليورو، وعددها 19 دولة، لم يشهد تغيرا يذكر في مايو أيار، متجاوزا توقعات خبراء اقتصاديين بمزيد من التدهور في سوق العمل.

واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند 8.4 في المئة في مايو أيار، مع تراجع عدد الباحثين عن العمل قليلا مقارنة مع أبريل نيسان إلى 13.66 مليون، مقابل متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 8.5 في المئة.

من جهة أخرى، أظهر مسح اليوم أن نمو نشاط المصانع في منطقة اليورو تباطأ لأدنى مستوياته في 18 شهرا خلال يونيو حزيران، مسجلا انخفاضا لستة أشهر متتالية، وسط مخاوف على نطاق واسع من حواجز تجارية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وهبطت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في يونيو حزيران إلى 54.9 مسجلة أدنى مستوياتها في 18 شهرا، من 55.5 في مايو، لكنها لا تزال أعلى كثيرا من مستوى 50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 54.2 من 54.8 في مايو أيار، مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.