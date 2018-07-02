مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,309.56 نقطة على انخفاض قدره 4.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 964.36 نقطة على انخفاض قدره 4.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12 مليونًا و 115 ألفًا و 483 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 690 ألفًا و 229 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 74 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69 % من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .