هبوط أسعار النفط مع زيادة إنتاج السعودية وروسيا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع زيادة الإنتاج من السعودية وروسيا بينما تعثر النمو الاقتصادي في آسيا وسط تصاعد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وهبط خام القياس العالمي برنت 1.24 دولار إلى حوالي 77.99 دولار لكن بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش تعافى لنحو 78.50 منخفضا 73 سنتا.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 73.75 دولار. وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي وسجل الخام الامريكي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 74.46 دولار.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج السعودية زاد 700 ألف برميل يوميا من مايو أيار مقتربا من مستواه القياسي 10.62 مليون برميل يوميا المسجل في نوفمبر 2016 .

وقالت وزارة الطاقة الروسية اليوم إن إنتاج روسيا ارتفع إلى 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من 10.97 مليون في مايو أيار.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة 30 بالمئة في العامين الأخيرين الي 10.9 مليون برميل يوميا وهو ما يعني أن أكبر ثلاثة منتجين في العالم يضخ كل منهم نحو 11 مليون برميل يوميا بما يلبي نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.