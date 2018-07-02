الاتحاد الأوروبي يحذر واشنطن من رد عالمي إذا فرضت رسوما على السيارات

حذر الاتحاد الأوروبي الاثنين من أن صادرات أمريكية بقيمة 294 مليار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم على واردات السيارات.

وذكرت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لاعضاء التكتل الـ28 في رسالة موجهة إلى السلطات الأمريكية "قد تتعرض صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 294 مليار دولار، من كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي إلى تدابير مضادة" وهو ما يساوي 19 بالمئة من مجموع الصادرات الأمريكية للعام 2017 .