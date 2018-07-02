مؤشر ياباني يشير لنمو الإنتاج الصناعي لكن التصدير ينكمش

نما النشاط الصناعي في اليابان بوتيرة أسرع قليلا في يونيو حزيران لكن طلبيات التصدير نزلت عما أُعلن مبدئيا في مؤشر مثير للقلق على التأثير المحتمل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح ماركت/نيكي اليوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية سجل 53 بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية لينزل عن قراءة أولية كانت تبلغ 53.1 لكنه يظل أعلى من القراءة النهائية لشهر مايو أيار البالغة 52.8.

ومازال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش للشهر الثاني والعشرين وعلى التوالي.

وفي حين نما إنتاج المصانع بوتيرة نشطة في الشهر الماضي في مؤشر على قوة القطاع الصناعي فإن هذه القوة قد تُختبر إذا استمر تراجع الصادرات.

ونزلت القراءة النهائية لطلبيات التصدير عن القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة وجاءت أقل من قراءة مايو أيار البالغة 51.1 لتسجل أول تراجع في 22 شهرا.