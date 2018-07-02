تراجع العجز التجاري التركي 8.9% في يونيو

أظهرت بيانات من وزارة الجمارك والتجارة التركية اليوم الاثنين تراجع العجز التجاري التركي 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 5.51 مليار دولار مع انخفاض كل من الصادرات والواردات.

ونزلت الصادرات 1.21 بالمئة إلى 12.97 مليار دولار وانخفضت الواردات 3.62 بالمئة إلى 18.48 مليار دولار في الفترة ذاتها.