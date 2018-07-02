تباطؤ نمو قطاع التصنيع الصيني في يونيو مع هبوط طلبيات التصدير

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه اليوم الاثنين أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني تباطأ قليلا في يونيو حزيران، في الوقت الذي واجهت فيه الشركات ارتفاعا في تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاضا في طلبيات التصدير وسط تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 في يونيو حزيران من 51.1 في مايو أيار، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر فرعي للإنتاج إلى 52.1 في يونيو حزيران، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر، رغم تباطؤ الطلبيات الجديدة وإقبال الشركات على البيع من المخزونات القائمة بدلا من إعادة التخزين.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة في عامين، لكنها لم تسجل انخفاضا كبيرا عن الشهرين السابقين.

تواجه الصين تصاعدا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة أكبر أسواق صادراتها، بما يزيد من الضبابية التي تكتنف قطاع الصناعات التحويلية في وقت يتباطأ فيه أيضا الطلب المحلي على ما يبدو.

كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية التي نشرت يوم السبت أظهرت تباطؤا في نمو المصانع في يونيو حزيران، إذ تراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.5 من 51.9 في مايو أيار.