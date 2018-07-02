ليبيا تخسر 67.4 مليون دولار يوميا جراء إغلاق الموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء الأحد ان إغلاق السلطات لموانئ نفطية شرقي البلاد يكلف الدولة خسائر يومية تقدر بنحو 67.4 مليون دولار.

وحذّرت المؤسسة من استمرار إيقاف عمليات تصدير الخام من موانئ السدرة، ورأس لانوف، والحريقة، والزويتينة المغلقة من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن "إغلاق الموانئ قد يتطلب إعلان حالة القوة القاهرة التي سيكون لها عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد في المدى القصير والطويل"، وفق المكتب الإعلامي للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن انتاج البلاد من النفط اليومي فقد 850 ألف برميل و710 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي؛ بسبب استمرار إغلاق الموانئ، ومنع عمليات التصدير.

يُذكر أن قوات الجيش الليبي منعت عمليات تصدير النفط من الموانئ التي تسيطر عليها بعد إعلان نقل إدارتها إلى المؤسسة الوطنية الموازية في بنغازي يوم الاثنين الماضي.