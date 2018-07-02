تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33.75 نقطة أو ما يعادل 0.15% ليصل إلى 22270.76 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.03 نقطة، 0.29%، ليصل إلى 1725.86 نقطة.