تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33.75 نقطة أو ما يعادل 0.15% ليصل إلى 22270.76 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.03 نقطة، 0.29%، ليصل إلى 1725.86 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
- البورصة المصرية تخسر 1.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- "مجموعة بن لادن" تجدد عقد "ميدغلف" لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني
- البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
- بعد قرع طبول الحرب التجارية.. أسواق العالم تغرق في «حمام الدم»
- طرح أولي لأول عملة رقمية خارج نطاق الإنترنت أبريل المقبل
- الأسهم الأمريكية مستقرة عند الافتتاح بفعل تراجع النفط ومخاوف التجارة
- البورصة المصرية تخسر 13.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
- أسهم أوروبا تنخفض بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين وأمريكا
- هروب المجرم الشهير "رضوان فايد" بطائرة هليكوبتر من سجنه في فرنسا
- بورصة وول ستريت تهبط بفعل خسائر أسهم التكنولوجيا وقفزة في عوائد السندات
أضف تعليق