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أسواق الأسهم- العالمية

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

طوكيو : (د ب أ)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 33.75 نقطة أو ما يعادل 0.15% ليصل إلى 22270.76 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.03 نقطة، 0.29%، ليصل إلى 1725.86 نقطة.
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