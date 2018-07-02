شح المياه يجدد احتجاجات الإيرانيين .. ونقص النقد الأجنبي يزيد التهريب

يوما بعد يوم ينكشف حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بإيران نتيجة سياساتها المتهورة في المنطقة وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، حيث قالت تقارير إعلامية إيرانية أمس، إن مظاهرة ضد نقص المياه في جنوب غرب إيران، تحولت إلى أعمال عنف، إذ تدخلت الشرطة واشتبكت مع متظاهرين.

ومناطق في إقليم خوزستان بدون مياه منذ أيام، في درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية، ما أثار احتجاجات في مدينة خرمشهر الساحلية.

وبحسب "الألمانية"، أظهرت مقاطع فيديو لهواتف خلوية رجال شرطة، يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، البارحة الأولى. وكان بعض المشاركين يهتفون أيضا بشعارات مناهضة للحكومة، طبقا لمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب "الفرنسية"، جرح عدد من الأشخاص في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على تلوث المياه في خرمشهر.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن تلوث المياه في خرمشهر ومدينة عبدان المجاورة أدى إلى تظاهرات عدة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وتواجه إيران صعوبات اقتصادية منذ أشهر.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي الأحد، رأى النائب الأول للرئيس الإيراني اسحق جهانجيري أن إعادة فرض العقوبات الامريكية (التي علقت بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 الذي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه) ليست العامل الوحيد الذي يفسر ذلك.

وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يعاني "مشاكل" بينها الاعتماد المبالغ فيه على النفط وضعف القطاعين الخاص والمصرفي.

ومع شح العمة الإيرانية زادت عمليات التهريب، حيث أصبح عزيز أحمد واحدا من الفائزين غير المتوقعين من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إذ حول نشاطه المتواضع في النقل إلى عملية دولية للتعامل في النقد الأجنبي توفر للاقتصاد الإيراني المتعثر دولارات هو في أشد الحاجة إليها، وفقا لـ"رويترز".

وعزيز يعمل سائقا في مدينة هرات الواقعة في غرب أفغانستان ويعبر الحدود بانتظام لنقل الركاب في عربة الفان التي يمتلكها إلى مشهد في إيران وينقل آلاف الدولارات إلى بلد يحتاج بشدة إلى النقد الأجنبي.

ويقول أحمد "أخيرا أصبح ممكنا تحقيق دخل جيد بالدولارات في إيران".

ففي كل رحلة يأخذ معه ما بين 5000 و6000 دولار ويحقق نحو 100 دولار من سعر الصرف وحده ويشتري مواد غذائية وغيرها من المنتجات لبيعها في مدينته.

ويضيف "في العادة أرجع ببعض الأشياء التي يمكن تحقيق ربح منها هنا". وفقد الريال الإيراني 40 في المائة من قيمته منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثامن من أيار (مايو) الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع القوى العالمية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

ولأن الخوف من العقوبات الأمريكية الجديدة بدأ يؤلم فقد أصبحت إيران أكثر احتياجا إلى الدولارات وأحد مصادرها الواضحة أفغانستان المجاورة حيث اللوائح فضفاضة والدولرة قائمة في الاقتصاد والرقابة لا تذكر على الحدود. ولا توجد أرقام رسمية للتعاملات التي تتم في الغالب بعيدا عن أعين السلطات غير أن تجار العملة في هرات يقولون إن زيادة واضحة حدثت منذ قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي.

وتسمح القواعد الإيرانية للمسافرين بجلب ما يصل إلى عشرة آلاف يورو (11697 دولارا أمريكيا) يمكن بيعها للمصارف في إيران بالسعر الرسمي البالغ 42.450 ريال مقابل الدولار بالمقارنة مع السعر غير الرسمي البالغ نحو 77 ألف ريال. وقد هددت الحكومة المتاجرين بالدولار بالأسعار غير الرسمية بالقبض عليهم.

ويضر نقص الدولار بالمستوردين ويمثل مصدر إزعاج للإيرانيين المسافرين للخارج سواء للدراسة أو العمل.

وقال بهاء الدين رحيمي رئيس اتحاد تجار النقد في هرات "منذ فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران وانخفاض التومان (الريال) أمام العملات الأخرى يأخذ كثيرون من المواطنين الأفغان مبالغ كبيرة بالدولارات عبر الحدود".

وقدر أن ما يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار تعبر حدود أقاليم هرات وفراه ونمروز إلى إيران كل يوم.

من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام ومسؤولون أمس، إن إيران ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام في محاولة منها للاتفاف على العقوبات الأمريكية.

وتبحث إيران عن سبل لمواصلة تصدير النفط وإجراءات أخرى في مواجهة العقوبات بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني خلال مناسبة اقتصادية في طهران بثها التلفزيون الرسمي مباشرة "النفط الخام الإيراني سيعرض في البورصة والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة".