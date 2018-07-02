7492 قضية تهرب جمركي في 3 أشهر .. وقيمة التلاعب تتجاوز 600 مليون ريال

بلغ عدد قضايا التهرب الجمركي خلال الربع الأول من العام الجاري 7492 قضية، في حين وصلت قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة المستوردين وتم اكتشافها بعد التدقيق والفسح إلى أكثر من 673 مليون ريال برسوم تجاوزت 111 مليون ريال.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن قيمة المبالغ المالية المصرح بها من قبل الشركات لبضائعهم المستوردة بلغت 928 مليون ريال، وبعد التدقيق والفسح اتضح أن القيمة الفعلية لهذه البضائع تقدر بأكثر من 1.6 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في اكتشاف فروقات مالية تجاوزت 673 مليون، في حين بلغت رسوم هذه البضائع نحو 111 مليون ريال، ما يعد تهربا جمركيا.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أشارت بيانات هيئة الجمارك إلى أن قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 4.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الغرامات والجزاءات المالية أكثر من 20 مليون ريال، فرضت على الجهات المخالفة لأنظمة الجمارك.

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك قد أوضحت في وقت سابق أن قيمة الفواتير الجمركية المتلاعب بها لمصلحة المستوردين خلال العام الماضي وتم اكتشافها بعد التدقيق والفسح من قبل مصلحة الجمارك بلغت أكثر من 2.89 مليار ريال برسوم 437 مليون ريال.

وأضافت، أن قيمة المبالغ المالية المصرح بها من قبل الشركات لبضائعهم المستوردة خلال 2017، بلغت 3.5 مليارريال، وبعد التدقيق والفسح اتضح أن القيمة الفعلية لهذه البضائع بلغت 6.4 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في اكتشاف فروقات مالية بلغت نحو 2.89 مليار ريال، بلغت رسومها 437 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أشارت إلى أن قيمتها للعام الماضي بلغت 23.8 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 9.41 في المائة مقارنة بعام 2016 البالغة قيمتها 26.3 مليار ريال.

وحول قيمة الغرامات والجزاءات، فوصلت إلى أكثر من 67 مليون ريال، فرضت على الجهات المخالفة لأنظمة الهيئة العامة للجمارك.