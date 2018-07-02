تقرير دولي: السعودية تتحمل العبء الأكبر في الزيادات الإنتاجية للنفط

أكد تقرير "وورلد أويل " الدولي أن سوق النفط الخام تواجه تحديات واسعة خلال شهور الصيف الجارية، أولها ارتفاع مستويات الطلب بسبب موسم الرحلات في الولايات المتحدة علاوة على التراجع الحاد في إنتاج كل من إيران وليبيا وهو ما يضعف أي فرص لتراجع الأسعار خاصة على المدى القصير.

وقال التقرير الدولي إن الولايات المتحدة والهند نجحتا في إقناع المنتجين في "أوبك" وخارجها بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وأن سياسة إعادة تشغيل الصنابير سوف تؤتي ثمارها الإيجابية على السوق قريبا لافتا إلى أن السعودية من المؤكد سوف تتحمل العبء الأكبر في تنفيذ هذه الزيادات الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات إيران النفطية إلى 2.5 مليون برميل يوميا عقب التوصل إلى الاتفاق النووي مع القوى الدولية في عام 2015 ولكن هذه الزيادة مرشحة للضياع التام وانهيار الصادرات الإيرانية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بعد الانسحاب الأمريكي الأخير من الاتفاق النووي.

ولفت التقرير إلى أن الزيادات الإنتاجية ستكون محدودة التأثير ما لم تتبعها زيادات أخرى أوسع لاحقة، مشيرا إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن معدل نمو الطلب على النفط الخام لهذا العام يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا.

وطالب التقرير بمزيد من الشفافية فى سوق النفط الخام، وتوضيح الأمور بشكل كامل خاصة في ما يتعلق بمدى سرعة التهاوي في الصادرات الإيرانية، إلى جانب تحديد مدى التوافق بين المشترين من عملاء النفط الإيراني على تنفيذ العقوبات الأمريكية محذرا من احتمال أن يؤدى تراجع العرض إلى إضعاف الطاقة الاحتياطية العالمي ما ينذر باضطرابات محتملة فى السوق.

وشدد التقرير على أن أسعار النفط الخام سوف تبقى قوية على الرغم من استمرارية إعادة البراميل المفقودة إلى السوق، وأن جهود المنتجين سوف تزداد رسوخا فى الفترة المقبلة لمعالجة أوجه القصور التي تحول دون استعادة التوازن والاستقرار الكامل في سوق النفط الخام.

وفى سياق متصل توقع مختصون ومحللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعدما أغلق كل من خام برنت والخام الأمريكي الأسبوع الماضي على مكاسب سعرية جيدة بفعل المخاوف من تأثيرات العقوبات الأمريكية في إيران وفي المعروض النفطي العالمي.

وعزز توقعات ارتفاع الأسعار استمرار نمو الطلب على النفط الخام والآفاق الإيجابية لهذا النمو ما أدى إلى مكاسب سعرية أسبوعية في الخام الأمريكي تتجاوز 8 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادات الإنتاجية التي أقرتها منظمة "أوبك" وشركائها المستقلين الأسبوع الماضي والتي تقدر بنحو مليون برميل يوميا تتحمل السعودية وروسيا ودول الخليج العبء الأكبر منها.

وفى هذا الإطار يقول لـ"الاقتصادية" روس كيندي العضو المنتدب لشركة " كيو إتش اي " لخدمات الطاقة، إنه رغم قرار "أوبك" بزيادة الإنتاج إلا أن الزيادة المقدرة بمليون برميل يوميا جاءت أقل من طموحات السوق، خاصة أن التراجعات في الإنتاج واسعة في فنزويلا وإيران، وهو ما أدى إلى استمرار المكاسب السعرية التي سجلت في الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2014.

وأشار إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من المكاسب في ضوء نمو الطلب وصعوبة قدرة العديد من المنتجين على زيادة الإنتاج، حيث إنهم بالفعل يضخون نفطا بالسعة القصوى وهو ما دفع البعض إلى توقع صعوبة إجراء الزيادة التي قررتها "أوبك" وحلفاؤها وتذهب بعض التقديرات إلى أنها قد لا تتجاوز 700 ألف برميل فى أفضل حالاتها ما لم تقدم السعودية وروسيا على زيادات أوسع.

من جانبه قال أندرو موريس مدير شركة " بويري " للاستشارات الإدارية، إن أغلب التقديرات تذهب إلى أن السوق سوف تحتاج إلى العديد من الزيادات الإنتاجية المتوالية، وأنه بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن توازن السوق في العام المقبل 2019 قد يحتاج إلى ضخ مليوني برميل يوميا إضافية.

وأضاف، أن ارتفاع الأسعار مرجح أن يستمر على الرغم من زيادة الإنتاج، نظرا إلى أن الزيادة محدودة في مقابل نمو الطلب بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الجاري علاوة على توقعات استمرار الانخفاض في مستوى المخزونات إلى أقل من المتوسط في خمس سنوات وهو الأمر الذي سيدفع نحو المزيد من مكاسب الأسعار.

بدوره قال أندريه يانييف المحلل البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، إن قرار "أوبك" الأخير بزيادة الإنتاج قرار ذكي نجح في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال إرضاء المستهلكين، وفي الوقت نفسه ضمان بقاء أسعار النفط الخام قوية وهو ما ظهرت مؤشراته بالفعل في السوق على الفور.

وذكر أن الارتفاعات السعرية المقبلة والمتوقعة على نحو كبير تجيء بسبب زيادة الضغوط على الدول التي تستورد النفط الخام من إيران لوقف جميع هذه الصفقات بحلول نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إيران تصدر بنحو 2.9 مليون برميل يوميا نفط خام ومكثفات إلى أوروبا وآسيا، وأن الالتزام ولو نسبيا بالقرار الأمريكي سيؤدى إلى تقلص المعروض في الأسواق على نحو واسع.

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8 في المائة على مدار الأسبوع في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5 في المائة.

وقالت تمار إسنر كبيرة محللي سوق الطاقة في ناسداك، " إن الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل"، مضيفة أن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض "أوبك" وكبار المنتجين الآخرين.

وارتفع الخام الأمريكي 70 سنتا للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 74.15 دولار للبرميل متجها صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المائة، وأعلى سعر للجلسة 74.43 دولار هو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولار للبرميل.

وقال دومينيك تشيريتشيلا مدير إدارة المخاطر لدى إم دي.تي.إن " إن النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك وروسيا، مشيرا إلى خطر أن تنخفض الإمدادات المقبلة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة وخفضت وارداتها من طهران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.

وتضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من 5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.

وتأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني، لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا ويعتقد عديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في فيينا، " إن أسعار النفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا".