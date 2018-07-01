"نيبولون" الأوكرانية تستثمر ملياري دولار في تخزين ونقل الحبوب في مصر

قالت وزارة التموين المصرية اليوم الأحد إن شركة نيبولون الأوكرانية لتجارة الحبوب ستستثمر ملياري دولاري لبناء صوامع جديدة للحبوب وقطع بحرية ونهرية لنقل الحبوب في منطقة دلتا النيل بمصر.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصوامع ستقام في موقعين قرب موانئ الاسكندرية ودمياط، وسيتم "تصنيع 20 بارجا حمولة ألفي طن كمرحلة أولى" لنقل الحبوب عبر النهر.

وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى من استثمار الشركة الأوكرانية في العامين المقبلين، دون الخوض في تفاصيل.

