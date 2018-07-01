أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018م على النحو التالي:
1. إجمالي المبلغ الموزع: 1,079.42 مليون ريال سعودي.
2. حصة السهم الواحد: 0.90 ريال سعودي بعد خصم الزكاة.
3. تمثل توزيعات الأرباح 9 % من القيمة الإسمية للسهم.
4. عدد الأسهم المستحقة لتوزيعات الأرباح: 1,199.36 مليون سهم.
5. أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الإستحقاق (الثلاثاء 1439/10/26هـ الموافق 2018/07/10م) والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق (الخميس 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م).
6. تاريخ التوزيع: الأربعاء 1439/11/12هـ الموافق 2018/07/25م.
مجلس إدارة "البنك السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018م على النحو التالي:
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