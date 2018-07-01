مجلس إدارة "البنك السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م بالتمرير بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018م على النحو التالي:



1. إجمالي المبلغ الموزع: 1,079.42 مليون ريال سعودي.



2. حصة السهم الواحد: 0.90 ريال سعودي بعد خصم الزكاة.



3. تمثل توزيعات الأرباح 9 % من القيمة الإسمية للسهم.



4. عدد الأسهم المستحقة لتوزيعات الأرباح: 1,199.36 مليون سهم.



5. أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الإستحقاق (الثلاثاء 1439/10/26هـ الموافق 2018/07/10م) والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق (الخميس 1439/10/28هـ الموافق 2018/07/12م).

6. تاريخ التوزيع: الأربعاء 1439/11/12هـ الموافق 2018/07/25م.



