مجلس إدارة "البنك العربي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين

أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بموجب قراره المتخذ بالتمرير بتاريخ 01-07-2018 بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الاول من العام 2018م على النحو التالي :

1- إجمالي المبلغ الموزع 650 مليون ريال

2- حصة السهم الواحد 0.65 ريال

3- نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6.5 %

4- عدد الاسهم المستحقة للأرباح ( 1,000,000,000 سهم )

5- أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الخميس 21-10-1439هـ الموافق 5-7-2018م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين تاريخ 25-10-1439 الموافق 9-7-2018 .

6- تاريخ التوزيع يوم الخميس 06 -11-1439 الموافق 19-07-2018 .