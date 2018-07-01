بورصة الكويت تستهل تعاملات يوليو على ارتفاع المؤشر العام 4.11 نقطة

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر يوليو، الأحد، على ارتفاع المؤشر العام 11ر4 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4894 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 11ر62 مليون سهم تمت من خلال 2619 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار كويتي (نحو 31ر35 مليون دولار أمريكي).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 17ر4856 نقطة وبنسبة انخفاض 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر38 مليون سهم تمت عبر 1378 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 5ر9 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 44ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4915 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر23 مليون سهم تمت عبر 1241 صفقة بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 41ر25 مليون دولار).