تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي في مايو

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد إن صافي أصوله الأجنبية، الذي يعد مؤشرا على قدرته للدفاع عن العملة المحلية أمام ضغط السوق، قد تراجع في مايو أيار.

وانخفضت الأصول إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في ابريل نيسان. وانخفض أيضا صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية في مايو أيار ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار مما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.