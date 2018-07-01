أول تحذير من نوعه بتاريخ الأرصاد البريطانية

للمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد إلى 164 عاما، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أول تحذير من عواصف رعدية.

وقال خبراء الارصاد إن الأمطار الغزيرة والبرد والبرق قد تحدث اليوم الأحد في أجزاء من جنوب غرب انجلترا وويلز، بينما تستمر موجة حر طويلة وجافة في معظم أنحاء بريطانيا، وذلك وفقا لسكاي نيوز العربية.

وأدخلت الهيئة نظام التحذير من العواصف الرعدية الشهر الماضي مع نظام ينبه السكان بشأن الصواعق المتوقعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ظروف القيادة الخطرة المحتملة في المناطق التي قد تضربها العواصف المتوقعة.

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة والشمس عشرات الآلاف من الناس إلى السفر إلى البلدات والمدن الساحلية في بريطانيا.

وامتلأت الحانات الكثيرة الموجودة على ضفاف النهر في لندن بالمحتفلين، بعضهم حرص على الذهاب احتفالا بأداء إنجلترا القوي في كأس العالم حتى الآن.