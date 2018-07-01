بسبب نقص مياه الشرب.. مظاهرة تتحول إلى أعمال عنف في إيران

ذكرت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الاحد أن مظاهرة ضد نقص المياه في جنوب غرب إيران، تحولت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وأشارت التقارير أن مناطق بإقليم خوزستان بدون مياه منذ أيام، في درجة حرارة أعلى من 45 درجة مئوية، مما أثار احتجاجات في مدينة خرمشهر الساحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو لهواتف خلوية رجال شرطة، يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، مساء أمس السبت. وكان المشاركين يهتفون أيضا بشعارات مناهضة للحكومة، بحسب لمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

