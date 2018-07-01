هيئة الثقافة تنظم حفل فرقة دار الأوبرا المصرية

تنظم الهيئة العامة للثقافة أمسية موسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً سيقدمون روائع الموسيقى المصرية. وستستضيف مدينة أبها الأمسية الموسيقية يوم الثلاثاء المقبل في مسرح المفتاحة في افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية".

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الأمسية الموسيقية في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تطوير نمط حياة الأفراد من خلال فعاليات ثقافية متنوعة تساعد في تعزيز حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الهيئة فرقة دار الأوبرا المصرية بعد أن حققت نجاحًا متميزًا في حضورها الأول في مدينة الرياض في شهر أبريل الماضي.