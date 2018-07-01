7.2% حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

قالت الحكومة الأردنية اليوم، إن حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 7.2 % من أصل 2.5 مليار دولار أمريكي هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب احصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بلغ حجم التمويل الدولي للخطة بنحو 181 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الحالي، وزعت على دعم المجتمعات المستضيفة بـ 55.86 مليون دولار أمريكي، ودعم اللاجئين السوريين بما يقارب 125.26 مليون دولار أمريكي، في حين لم يمول دعم الخزينة الأردنية بأي مبالغ.

وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ نحو 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل نحو 2.4 مليار دولار أمريكي سنويا.

