حملة توقيعات لخفض قيمة العضوية الممتازة للمعلمين على موقع "أمازون"

أطلق موقع "تشينج دوت أورج" على الإنترنت حملة لجمع التوقيعات لمطالبة شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" ورئيسها التنفيذي "جيف بيزو" بمنح المعلمين خفضا بنسبة 50% لقيمة العضوية الممتازة (برايم) للموقع وهو نفس الخصم الممنوح للطلبة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم جمع أكثر من 174 ألف توقيع من إجمالي 200 ألف توقيع مستهدف.. وقد تم إطلاق الحملة الأسبوع الماضي.

وقالت "إريكا باول" منظمة الحملة إن "المعلمين يستخدمون موقع أمازون بطرق عديدة مختلفة.. من المفيد جدا إنشاء قوائم مسبقة للتواصل مع الآباء وطلب المستلزمات وغيرها من الأشياء التي يحتاجونها بسرعة".

يذكر أن رسم العضوية الممتازة على موقع "أمازون" يبلغ حاليا 119 دولار سنويا.. وتوفر هذه العضوية العديد من المزايا منها توصيل الطلبيات خلال يومين، والصفقات التي يتم توفيرها من خلال السماعات الذكية التي تعمل بتكنولوجيا المساعد الرقمي الذكي "أليكسا" وتخفيضات أسعار في سلسلة "هول فودز" ومشاهدة بث الفيديو عبر الإنترنت بدون حد أقصى.

وكتبت باول على موقع الحملة "اعتقد انه على جميع الشركات تقديم خصومات للمعلم، لكنني بدأت بالشركة التي يمكن أن تمثل نموذجا عظيما يحتذى بالنسبة للآخرين".

ولم تعلق أمازون على الحملة حتى الآن.