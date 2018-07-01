"فيسبوك" تختبر استخدام الليزر في توفير خدمة الإنترنت

بدأت شركة "فيسبوك" اختبار وسيلة جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام أشعة الليزر التي تنطلق من إحدى الطائرات، بحسب وثيقة تحمل تاريخ فبراير 2018 واطلع عليها موقع "بيزنس إنسايدر". ومع استخدام أشعة الليزر ستتمكن الشركة من الربط اللاسلكي بين الطائرة ومحطة أرضية على بعد 9 كيلومترات من الطائرة.

وأظهرت التجارب التي أجريت أنه يمكن إرسال إشارات إنترنت عالية السرعة إلى المناطق النائية. وبحسب "فيسبوك" فإن التقنية الجديدة تستطيع توفير اتصال إنترنت في الاتجاهين بسرعة تصل إلى 10 جيجابايت في الثانية الواحدة.

في الوقت نفسه فإن "فيسبوك" تستطيع توفير سرعة أعلى للإنترنت من خلال تقنية مختلفة. وفي رسالة عبر الإنترنت ذكرت الشركة الأمريكية أنها تستطيع توفير إنترنت بسرعة تصل إلى 40 جيجابيت في الثانية بشكل متزامن في الاتجاهين، وذلك من الموقع الموجود على بعد 7 كيلومترات من الطائرة، لكن التجربة كانت تعتمد على تكنولوجيا الموجات متناهية القصر وليس الليزر.

تمثل هذه الوسائل جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها "فيسبوك" لتوفير اتصالا لاسلكي فائق السرعة بالإنترنت من خلال إطلاقه عبر السماء أو حتى الفضاء. كانت "فيسبوك" قد أطلقت في وقت سابق مشروعا باسم "أكويلا" لاستخدام طائرة بدون طيار لتوفير خدمة الإنترنت في المناطق النائية. وقد تخلت الشركة التي تدير أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم عن مشروع "أكويلا" فيما بعد لكنها مازالت تواصل تطوير وسائل أسرع للاتصال بالإنترنت.