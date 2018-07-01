الاقتصاد السعودي ينمو بعد 4 فصول من الإنكماش.. ارتفع 1.2 % في الربع الأول

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 1.15 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 647.8 مليار ريال، مقابل 640.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 7.4 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صيحفة الاقتصادية، يٌعد الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الأول هو الأول منذ مطلع العام الماضي، حيث سجل الناتج إنكماشا خلال الفصول الأربعة لعام 2017.

كان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة قد نما بنسبة 2.12 في المائة في الربع الرابع من عام 2016، ليسجل بعدها إنكماشا لأربع فصول متتالية خلال العام الماضي 2017، بنسب -0.84 في المائة، و-0.81 في المائة، و-0.33 في المائة، و-1.43 في المائة على التوالي من الربع الأول 2017 وحتى الربع الرابع من نفس العام.

وجاء الدعم الرئيس للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.61 في المائة، ليبلغ 371 مليار ريال، مقابل 365.1 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بقيمة زيادة 5.9 مليار ريال.

ويتكون القطاع غير النفطي من القطاعين الخاص والحكومي، ونما القطاع الخاص بنسبة 1.12 في المائة، ليبلغ 256.3 مليار ريال، مقابل 253.4 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بقيمة زيادة 2.8 مليار ريال.

كما نما القطاع الحكومي بنسبة 2.72 في المائة، ليبلغ 114.7 مليار ريال، مقابل 111.7 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بقيمة زيادة ثلاثة مليارات ريال.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، نما القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 0.62 في المائة، ليبلغ 273.3 مليار ريال، مقابل 271.6 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بقيمة زيادة 1.7 مليار ريال.

وعن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السعودية، فقد نما بنسبة 8.81 في المائة، ليبلغ 688.1 مليار ريال في الربع الأول 2018، مقارنة بـ632.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2017، بزيادة قيمتها 55.7 مليار ريال.

ماذا يعني الناتج المحلي وأهمية نشره؟

مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تُظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

وتهدف الهيئة العامة للإحصاء من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

*وحدة التقارير الاقتصادية