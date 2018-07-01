المحامي الشخصي لترمب: نهاية حكام إيران اقتربت

قال رودي جولياني حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن ترمب سيخنق "آيات الله المستبدين" في إيران، ملمحا إلى أن تحركه صوب إعادة فرض عقوبات على طهران يهدف بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

وكان جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترمب الشخصي يتحدث خلال مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهي منظمة مقرها باريس تضم مجموعات من الإيرانيين المعارضين.

وقال جولياني في مقابلة مع رويترز "لا يمكنني التحدث نيابة عن الرئيس لكن يبدو من المؤكد أنه لا يعتقد أن ثمة فرصة كبيرة لتغيير السلوك ما لم يتم تغيير الأشخاص والفلسفة".

وأضاف جولياني "نحن أقوى اقتصاد في العالم.. وإذا عزلناك فحينها ستنهار"، مشيرا إلى الاحتجاجات التي خرجت في الآونة الأخيرة في إيران.

وفي مايو، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي ينص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات.

وخلال المؤتمر ذاته العام الماضي، أبلغ جون بولتون أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بأنهم سيحكمون إيران قبل عام 2019.. وكان بولتون عُين مستشارا لترمب لشؤون الأمن القومي في أبريل من العام الجاري.

وفي مايو، قال بولتون إن سياسة الإدارة هي التأكد من أن إيران لن تحصل مطلقا على أسلحة نووية وليس تغيير النظام.

ونتيجة الخوف من العقوبات، التي قال جولياني إنها ستزيد، غادرت شركات كبرى إيران رغم تعهد أوروبا بإنقاذ الاتفاق، وقال جولياني إن أوروبا يجب أن "تشعر بالخجل" من نفسها.

وأضاف "أي شخص يعتقد أن آيات الله أشخاص يتحلون بالصدق فهو أحمق.. إنهم مخادعون وهذا ما تدعمه أوروبا.. قتلة ورعاة للإرهاب. وبدلا من اغتنام فرصة لإسقاطهم هم يدعمونهم الآن".

وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس في تصريحات للصحفيين إن "تغيير النظام في إيران بات في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى.. رياح التغيير بدأت تهب".

