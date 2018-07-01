حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في أستراليا

بدأت ولايتان أستراليتان بالإضافة إلى اثنين من سلاسل المتاجر العملاقة في فرض حظر على استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة الوزن التي تستخدم لمرة واحدة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تهديد بتغريم المخالفين بآلاف الدولارات.

ويسري الحظر المفروض من قبل الولايتين - كوينزلاند وغرب أستراليا - على جميع الولايات والمقطعات في البلاد، باستثناء نيو ساوث ويلز.

وبموجب الحظر، فلم يعد بإمكان تجار التجزئة توفير أكياس تسوق بلاستيكية خفيفة الوزن تستخدم مرة واحدة أقل من 35 ميكرون أو 035.0 ملليمتر في السمك - أي أقل سمكا من شعرة الإنسان التي تتراوح بين 60 إلى 120 ميكرون.

وذكرت حكومة كوينزلاند أنها ستغرم أي متجر يستخدم هذه الاكياس البلاستيكية ما يصل إلى 6300 دولار أسترالي (4600 دولار أمريكي).

وقامت شركة كولز، ثاني أكبر سلسلة متاجر في أستراليا، بالتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة اعتبارا من اليوم الأحد ، كما فعلت متاجر التجزئة الكبرى (أي.جي.إيه).

واعتاد الأستراليون على استخدام الأكياس البلاستيكية بمعدل مذهل.

ووفقا لجماعة "كلين اب استراليا" البيئية، يرمي الأستراليون حوالي 7150 كيسًا من البلاستيك في الدقيقة الواحدة.

وكانت ولاية كوينزلاند توزع مليار كيس تسوق سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.

وتقول تيري آن جونسون، المدير العام لمنظمة "كلين اب أستراليا"، إن الحظر سيكون له "تأثير كبير".

وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتم بيع نحو خمسة مليارات كيس من البلاستيك كل عام من قبل تجار التجزئة الاستراليين. وهذا سيقل بشكل كبير".