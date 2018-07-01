شركات وقود تبدأ تقديم خدمات التعبئة الذاتية والدفع الإلكتروني .. خلال أيام

يعتزم عدد من الشركات العاملة في قطاع محطات الوقود إطلاق الخدمة الذاتية لتعبئة البنزين والدفع الإلكتروني في جميع محطاتها خلال أيام، وذلك في خطوة لتنفيذ خطة حلول الدفع الذكية للتزود بالوقود.

وقال لـ"الاقتصادية" رياض المالك عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف السعودية، إن عددا من الشركات العاملة في قطاع الوقود ستطبق الخدمة الذاتية للتعبئة عبر طرق دفع متقدمة والتشغيل الإلكتروني لمحطات الوقود يبدأ خلال أيام، حيث تسهم هذه الخدمة في توطين فرص العمل، وتقليص العمالة الوافدة.

وأكد أن الخدمة الذاتية لتعبئة البنزين والدفع الإلكتروني سترفع من جودة الخدمة المقدمة في المحطات، وذلك نتاج التوفير في التكلفة والتخلص من العمالة، وتجنب حالات السرقة، إضافة إلى إمكانية تعبئة البنزين حال السفر أو الحالات الطارئة دون الحاجة لانتظار عمال المحطة. وأشار إلى أن عددا من شركات الوقود شرعت في تطبيق أنظمة ذكية ورقمية في محطاتها كالشرائح الإلكترونية لتكون بديلا عن التعامل النقدي والفواتير، وذلك لتقديم الخدمات الآمنة المريحة غير النقدية للعملاء. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكدت أنها منحت جميع المحطات ومراكز الخدمة الواقعة على الطرق الإقليمية في المملكة، أكثر من مهلة "وصلت لثلاث سنوات ونصف السنة"، لتصحيح أوضاعها، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود، أو الحصول على التأهيل من خلال تطبيق معايير التأهيل المعتمدة لديها.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أنه تم تأهيل 14 شركة محلية وخليجية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية بين مناطق ومدن المملكة المختلفة.