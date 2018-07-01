10 شركات مدرجة تصعد 40 % منذ بداية العام .. 33.5 مليار ريال مكاسبها السوقية

حققت سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري مكاسب سوقية بلغت نحو 15 في المائة، لتدفع بالمؤشر العام إلى تجاوز مستويات 8300 نقطة وهي مستويات لم تحقق منذ عام 2015.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فقد دفعت المكاسب التي حققتها السوق منذ بداية 2018 إلى تسجيل أسهم عشر شركات مدرجة مكاسب سوقية تجاوزت 40 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 33.5 مليار ريال، إضافة إلى تحقيق 11 شركة مكاسب ما بين 30-39 في المائة.

وأتت أغلبية الأسهم التي حققت مكاسب تفوق الـ 40 في المائة، من قطاع البتروكيماويات، حيث عكس ارتفاع أسعار النفط على أداء أسهم القطاع، إضافة إلى نتائج الربع الأول من العام الجاري، التي كانت فوق متوسط التوقعات في غالبيتها.

في حين تصدر سهم "بترو رابغ" المكاسب السوقية منذ بداية العام بنحو72.4 في المائة، حيث بلغت قيمة المكاسب السوقية له نحو 3.96 مليار ريال، فيما جاء ثانيا سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 65.8 في المائة بمكاسب سوقية بلغت نحو 1.6 مليار ريال. وجاء ثالثا سهم "بتروكيم" بـ 60.8 في المائة لتحقق مكاسب سوقية بنحو 3.48 مليار ريال، تلاه سهم "نماء للبتروكيماويات" التي حققت مكاسب سوقية بلغت 162 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت نحو 60.8 في المائة.

وبحسب الرصد، فإن أغلب ارتفاع الشركات السابقة يعود إلى تحقيق أرباح جيدة فاقت التوقعات، حيث حققت شركة بترو رابغ نموا كبيرا في الأرباح وبلغ صافي الأرباح نحو 1.42 مليار ريال لعام 2017 مقارنة بـ 35 مليون ريال فقط لعام 2016، واستمرت النتائج الجيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 296 مليون ريال مقابل خسائر للفترة المماثلة والتي بلغت حينها 240 مليون ريال.

كذلك أعلنت "الأبحاث والتسويق" عن تحقيق صافي ربح لعام 2017 بنحو 46.3 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بـ 57.2 مليون ريال لعام 2016، وحققت الشركة كذلك صافي ربح للربع الأول بلغ 11.7 مليون ريال. وحقق كل من سهمي "المجموعة السعودية" و"المصافي" مكاسب سوقية بلغت نسبتها 52.7 و48 في المائة على التوالي، في حين بلغت المكاسب السوقية لسهم "المجموعة السعودية" نحو 4.1 مليار ريال. من جهة أخرى، فقد حققت أربع شركات مدرجة تراجع بقيمها السوقية بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام، حيث تصدر سهم شركة عذيب التراجعات بنحو 45 في المائة، تلاه أسهم شركة وفا للتأمين بتراجعات بلغت نحو 44.8 في المائة.

وأتى ثالثا أسهم شركة عناية للتأمين والتي تراجعت القيمة السوقية بنحو 34.6 في المائة، في حين تراجعت القيمة السوقية لجبل عمر بنحو 30.7 في المائة مقارنة بمطلع العام الحالي. وفيما يخص المؤشر العام فإنه ما زال محققا مكاسب بنحو 15 في المائة منذ مطلع العام، في حين كانت مكاسب العام الماضي طفيفة، حيث بلغت 0.22 في المائة، كذلك فإن مكاسب عام 2016 بلغت نحو 4.32 في المائة. وبلغت المكاسب السوقية للسوق السعودية منذ عام 2016 نحو 55 في المائة، حيث سجلت السوق أدنى مستوياتها عند 5327 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بعد سلسلة من التراجعات طالت السوق منذ عام 2014 التي كانت متأثرة بتراجع أسعار النفط.

*وحدة التقارير الاقتصادية