«أمازون» تتحدى المنافسين والمنظمين في اليابان

قبل عقدين من الزمن، لم يكن جيف بيزوس يعلم الكثير عن كيفية عمل السوق اليابانية عندما أطلق فرعًا لشركة أمازون في ذلك البلد عام 2000.

لكن مؤسس شركة أمازون، وهو من المعجبين بعمليات التصنيع في شركة تويوتا، أدرك حب البلاد للتكنولوجيا والمعايير العالية للكفاءة. أثبتت هذه السمات أنها أساسية؛ إذ توسعت اليابان لتصبح ثاني أكبر سوق خارج الولايات المتحدة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية من حيث العائدات، بعد ألمانيا. زادت المبيعات في البلاد 44 في المائة في السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 12 مليار دولار، ما أدى إلى نمو هائل في التجارة الإلكترونية.

نفوذ "أمازون" المتنامي في البلاد - الذي يمثل تحديًا واضحًا لشركات ناشئة في وادي السيليكون، مثل "أوبر" و"إيربنب" - هو الآن موضوع تحقيق تجريه "لجنة التجارة العادلة اليابانية"، هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية، التي تبحث فيما إذا كانت الشركة تجبر الموردين على تحمل تكاليف عندما تقدم خصومات في سوقها عبر الإنترنت. قالت "أمازون" إنها تتعاون مع السلطات.

ميشاكي تاناكا، الأستاذ في جامعة ريكيو، الذي كتب كتابا عن استراتيجية الأعمال في أمازون، لاحظ "أن المفاوضات الخاصة بخفض التكاليف مع الموردين تحدث في قطاعات أخرى مثل السيارات، لكن في حالة "أمازون"، فإن وجودها وتأثيرها كبيران للغاية".

وفي أعقاب صعود "أمازون"، توسعت شركة راكوتن، أكبر منافس لها في اليابان، بشكل كبير في التكنولوجيا المالية والهواتف المحمولة ومشاركة المنازل.

قال هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في شباط (فبراير) "نحن مختلفون للغاية عن أمازون". لكن للتنافس بشكل أفضل مع شركة أمازون، تهدف الشركة التي تدير أكبر سوق عبر الإنترنت في اليابان، إلى إنشاء شبكة خاصة للخدمات اللوجستية والتوصيل في غضون عامين. وعلى عكس منافستها الأمريكية، تركت إدارة المستودعات والمخزون لتجار التجزئة الذين يستخدمون سوقها بدلا من بناء أنظمة خاصة بها.

دخلت "أمازون" إلى السوق اليابانية عن طريق بيع الكتب عبر الإنترنت، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين الوجهة المفضلة للاحتياجات الأساسية والإلكترونيات الاستهلاكية.

وفقا لأبحاث "يورومونيتر"، احتفظت الشركة الأمريكية العام الماضي بحصة تبلغ 23 في المائة في سوق التجزئة على الإنترنت في اليابان، مقارنة بـ 18.5 في المائة لشركة راكوتن، بعدما تجاوزت منافستها اليابانية في عام 2016. وتظهر بيانات صناعية أخرى أن الشركتين المتنافستين في سباق متقارب.

قال جاسبر شيونغ، رئيس شركة أمازون في اليابان، في مقابلة معه "لا يزال هناك الكثير من إمكانات النمو هنا". وأضاف "بغض النظر عن رؤيتك لها، هي مجرد بلد جذاب للغاية بالنسبة لنا".

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع استحواذ "أمازون" على سلسلة متاجر البقالة "هول فودز ماركت" مقابل 13.7 مليار دولار في العام الماضي، ما أعطى الشركة الأمريكية دفعة قوية في سوق المنتجات الطازجة في اليابان. ولمواجهة هذه الخطوة، دخلت راكوتين في شراكة مع مجموعة "وولمارت" الأمريكية للتجزئة في مجال توصيل طلبات مواد البقالة عبر الإنترنت.

توفر الإغذية الطازجة قناة نادرة لتجار التجزئة التقليديين لإبرام شراكة مع "أمازون". ففي العام الماضي قررت شركة إسيتان ميتسوكوشي القابضة تقديم منتجات البقالة على "برايم ناو"، وهي خدمة الاشتراك التوصيل السريع التابعة لـ"أمازون"، للوصول إلى جيل جديد من المستهلكين الذين لا يميلون إلى التسوق في المتاجر.

كذلك افتتحت "أمازون" أخيرا أكبر استوديو للأزياء في طوكيو لزيادة مبيعات الملابس، وهو مجال لا يزال يتعين عليها تحقيق تقدم كبير فيه بعد سنوات من المحاولة.

وتظهر بيانات يورومونيتور أن حصة "أمازون" في سوق التجزئة اليابانية للأحذية والملابس على الإنترنت التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار، بلغت 15.5 في المائة العام الماضي، متخلفة عن راكوتن بلغت حصتها 23 في المائة، و"ستارت تودي" لبيع لأزياء عبر الإنترنت التي استحوذت على 19.4 في المائة.

يعد استثمار "أمازون" الضخم في اليابان جزءًا من حملة عالمية لتوسيع مركزها في سوق الملابس، وهو ما يؤكده توظيف كريستيان بوشامب، الرئيس التنفيذي السابق لـ "فيكتوريا سيكرت"، رئيسًا لقسم الأزياء العام الماضي. وتشير تقديرات شركة نومورا إلى أن تجارة الملابس يمكن أن تحقق لـ"أمازون" ما يراوح بين 45 مليار دولار و85 مليارا بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 18 ـ 36 مليار دولار في عام 2016.وتحاول الشركة جعل التصفح الخاص بالملابس أسهل على موقعها، بما في ذلك استخدام مقاطع فيديو لإظهار حركة النسيج، لمساعدة العملاء في الحصول على إدراك أفضل لملمس القماش. كما أنها مسلحة بمجموعة هائلة من البيانات لتحسين اختيارها من العلامات التجارية وتقديم قدر أكبر من التخصيص.

وقال جيمس بيترز، المدير التنفيذي لـ"أمازون"، المسؤول عن تجارة الأزياء في اليابان "يبدأ كثير من المتسوقين اليابانيين بالبحث عن المنتج الذي يريدونه في موقع أمازون أكثر من المتسوقين في أي من المناطق الأخرى". وأضاف "وهم بذلك يقدمون لنا بيانات رائعة حول ما يريدون".

وأضافت "أمازون" أكثر من ألف علامة تجارية في عام 2017 وحده - لكن ليست كل العلامات التجارية تريد أن تكون على الموقع، بما في ذلك "يونيكلو"، سلسلة الملابس غير الرسمية المشهورة.

قال تاداشي ياناي، الرئيس التنفيذي لـ "يونيكلو" المختصة بتجارة التجزئة السريعة، إنه لا يريد أن يحصل منافس من الولايات المتحدة على بيانات عملائه. ومع ذلك، "أمازون" واثقة من أن المقاومة ستنتهي بفوزها في آخر المطاف. قال بيترز "إذا كانت شركتك الاستهلاكية في علاقة ودية حقيقية مع عملائها، فإنك لن تهتم بمكان شراء العميل لمنتجاتك". لكن مديرين تنفيذيين سابقين أصبحوا أكثر صراحة حول سبب انعدام التكافؤ المرجح بين المنافسين، مثل راكوتن، و"أمازون" فيما يتعلق بمستودعاتهم وقدراتهم اللوجستية.

قال شينيشيرو نيشينو، وهو مسؤول تنفيذي سابق في "أمازون"، استعان به بيزوس لإطلاق العمل في اليابان "لا توجد أي وسيلة يتمكن بها الخصوم من منافسة أمازون. فهم يستثمرون في التكنولوجيا الأفضل مع القليل من الاهتمام بالأرباح حتى يتمكنوا من إنشاء عملية لوجيستية متطورة". ويتوقع محللون أن تستحوذ "أمازون" على متاجر بقالة أو متاجر ملائمة لتعزيز توزيعها، لكن حتى مع ذلك ستكون العقبة الثقافية صعبة.