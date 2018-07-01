«الصخري» يفشل في فطم أمريكا عن نفط «أوبك»

في الأسبوع الماضي أشاد كريج آبوت، حاكم ولاية تكساس، بالولايات المتحدة على أنها بلد مستقل في مجال الطاقة، مغردا عبر "تويتر"، بأنها لن "تصبح أبدا مرة أخرى" رهينة للبلدان الأجنبية المنتجة للنفط.

مع ذلك، في اليوم السابق تعهدت السعودية – بدعم من روسيا – بفرض زيادة "قابلة للقياس" في الإنتاج، لتعويض الفاقد من النفط الإيراني بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إعادة ضبط الشرق الأوسط، مع كون الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عنصرا رئيسا في استراتيجيتها، لا تزال تلجأ إلى قوة الطاقة التي تتمتع بها البلدان المنتجة التقليدية في الخارج.

هذا في جزء منه يعد علامة على حدود طفرة الزيت الصخري الأمريكي، وواشنطن تعي تماما رد الفعل السلبي المحلي فيما لو تسببت أية خطوة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في رفع أسعار البنزين بالنسبة للسائقين الأمريكيين. قال جيسون بوردوف، وهو مدير في مركز سياسات الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا: "لا تزال الولايات المتحدة بحاجة إلى منظمة أوبك للتخفيف عنها في حال ارتفعت أسعار النفط". وأضاف أنه في سوق نفط متكاملة، تتأثر أسعار البنزين في الولايات المتحدة بانقطاع الإمدادات العالمية، بغض النظر عن الكمية التي تنتجها أمريكا أو صغر حجم الواردات.

ساعد إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري في أن يرتفع إجمالي الإنتاج المحلي لأكثر من الضعف منذ عام 2010 ليبلغ نحو 11 مليون برميل يوميا. لكن تظل الولايات المتحدة معتمدة بشكل كبير على النفط الخام المستورد ـ استوردت نحو ثمانية ملايين برميل يوميا حتى الآن هذا العام.

في حين أن مستوى الواردات أقل بمقدار الثلث تقريبا عما كان عليه قبل 12 عاما، مع كمية لا يستهان بها قادمة من كندا، إلا أنها لا تزال تستورد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من البلدان الأعضاء في "أوبك". واعتماد الولايات المتحدة هذا يجعلها عرضة للأسعار الدولية، رغم اللغة الطنانة حول الاستقلالية في مجال الطاقة.

كما تتطلب المصافي الأمريكية أيضا أنواعا أثقل من النفط الخام. فالنفط الخام الأمريكي الخفيف الوارد من حقول الزيت الصخري لا يكون دائما مناسبا تماما.

ولم تتمكن الولايات المتحدة من تعويض تأثير تخفيضات العرض التي فرضتها "أوبك" وروسيا خلال العام الماضي، التي تصادفت مع طلب قوي وعمليات انقطاع غير مخطط لها من جانب فنزويلا وغيرها من البلدان.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر)، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أوبك" كونها ترفع الأسعار "بشكل مصطنع". لكن موقفه العدواني من إيران هو الذي أدى إلى رفع الأسعار إلى مستوى أعلى. كما أن تردد وزارة الخارجية الأمريكية في منح إعفاءات واسعة لكبار مستهلكي النفط الإيراني عمق من مشاعر ارتفاع الأسعار.

ارتفع متوسط أسعار البنزين الأمريكي أكثر من 50 سنتا للجالون عن العام الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس المتوسط أكثر من 40 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها ليصل إلى أكثر من 73 دولارا للبرميل بالنسبة للمستوى الذي وصل إليه في عام 2014.

لا عجب في أن الولايات المتحدة لجأت إلى السعودية، حليفها منذ زمن طويل، لمساعدتها في تهدئة أسعار النفط وهي تحاول في الوقت نفسه شل حركة طهران.

قالت كل من السعودية وروسيا، اللتين لديهما أكبر القدرات الإنتاجية الإضافية، إن البُلدان المنتجة ستضيف مليون برميل يوميا من النفط إلى الأسواق، ما يمهد الطريق لتجاوز حدود الإنتاج التي تم الاتفاق عليها.

وأطلعت السعودية محللي الطاقة على أن الإنتاج المحلي يمكن أن يتجاوز 10.6 مليون برميل يوميا ابتداء من تموز (يوليو)، بل إنه ربما يصل إلى مستويات قياسية بحدود 11 مليون برميل يوميا. مع ذلك، يعود خام برنت المعياري الدولي ليقترب مرة أخرى من 80 دولارا.

يقول محللون إن الزيادة الكبيرة في الإمدادات ستختبر فقط حدود إنتاج النفط لدى البلدان بعد أن بدأ إنتاج فنزويلا في التراجع، بينما يقع نفط ليبيا الخام مرة أخرى تحت رحمة السياسة في البلاد. وتهيمن العوامل التي تبعث على التفاؤل حتى قبل انخفاض صادرات إيران.

أشارت السعودية - التي تحظى بقدرة على توفير مليوني برميل إضافي يوميا - إلى أنها ستلبي جزءا كبيرا من الزيادة البالغة مليون برميل يوميا، لكن هناك فقط كميات محددة تستطيع تقديمها بلدان أخرى مثل روسيا- التي ليست عضوا في "أوبك"- وبلدان الخليج.

من المتوقع أن تكون آخر جولة من العقوبات الأمريكية على إيران أكثر صرامة من التي فرضت في عهد باراك أوباما. وحتى إن فشلت الصين في الامتثال، ربما تمتثل بلدان أخرى، بالتالي الارتفاع بمقدار مليون برميل يوميا ربما لا يكون كافيا.

وأظهر مسؤولون أمريكيون ترددهم إزاء استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي في البلاد أداة للتحكم في السوق، حتى إن كانت تمتلك ثلاثة أضعاف كمية مخزونات النفط التي يتعين على البلدان الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة اقتناؤها. وهذا يعد بمنزلة أحد الأسلحة في الترسانة الأمريكية، ويعتقد عدد متزايد من مراقبي السوق أنها يمكن أن تضطر إلى استعارة بعض الأساليب من كتاب القواعد الخاص بـ "أوبك".

وإلى أن يحين ذلك، فإن الولايات المتحدة تعتمد على أعدائها وحلفائها في الخارج.