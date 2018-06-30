ثنائية مبابي تقود فرنسا للفوز 4-3 على الأرجنتين

سجل كيليان مبابي هدفين خلال أربع دقائق بالشوط الثاني ليقود فرنسا للفوز 4-3 على الأرجنتين والتأهل لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز اللاعب الموهوب البالغ عمره 19 عاما الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 64 ثم أكمل الرباعية بعدها بأربع دقائق منهيا هجمة بشكل رائع لتنتظر فرنسا مواجهة أوروجواي أو البرتغال في الدور المقبل.

وسجل بنجامين بافارد هدفا رائعا في الانتصار الفرنسي وافتتح أنطوان جريزمان التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وسجل أنخيل دي ماريا هدفا رائعا للأرجنتين بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 41 ليدرك التعادل 1-1 قبل أن يسجل جابرييل ميركادو الهدف الثاني وقلص البديل سيرجيو أجويرو الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع.