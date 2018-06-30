الملك والرئيس الأمريكي يتفقان على تعويض أي نقص في إمدادات النفط

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرى خلاله بحث العلاقات المتميزة بين البلدين إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
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