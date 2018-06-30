1.84 تريليون دولار حجم الديون الخارجية للصين بنهاية مارس

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين إن الديون الخارجية غير المستحقة للصين واصلت نموها في الربع الأول من العام الجاري، وسط النمو الاقتصادي المستقر وانفتاح الصين بشكل أوسع، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وكشفت المصلحة في بيان لها أن الديون الخارجية غير المستحقة وصلت إلى 1.84 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس الماضي، بزيادة 7.8 بالمئة قياساً إلى نهاية العام الماضي.

وجاء نمو الديون من الدائنين الأجانب ، بشكل رئيسي بسبب ازدياد العملات والودائع والسندات.

وقالت المصلحة إن نمو الديون الخارجية يعكس التنمية الاقتصادية المستقرة، وزيادة الانفتاح في الصين، فيما يوسع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، أي أعلى من الهدف الحكومي المتوقع بحوالي 6.5 بالمائة.

وأصبح سوق السندات الصيني أكثر انفتاحاً على المستثمرين الأجانب، فيما ازدادت سندات الدين من إجمالي الديون الخارجية من 8 بالمئة من الإجمالي في عام 2014، إلى 21 بالمئة من الإجمالي بنهاية شهر مارس الماضي من العام الجاري.

وأضافت المصلحة أن سندات الدين أصبحت مصدراً جديداً لنمو الديون الخارجية، مما يشير لثقة المستثمرين الأجانب القوية في الاقتصاد الصيني.