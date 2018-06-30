الانتقالات الرسمية لموظفي الحكومة الألمانية تكبد الميزانية ملايين اليورو

تكبد الانتقلات الرسمية لموظفي الحكومة الألمانية بين العاصمة الحالية برلين والسابقة بون الميزانية ملايين اليورو سنويا.

فقد ذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أن تكلفة الانتقالات لموظفي ثلاث وزارات وديوان المستشارية فقط بين برلين وبون، بلغت العام الماضي أكثر من 1.35مليون يورو.

وبحسب الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم السبت، فإن هذه البيانات تشمل تكاليف الانتقالات الرسمية لموظفي وزارات المالية والدفاع والأسرة، إلى جانب ديوان المستشارية بين العاصمة الحالية والسابقة للبلاد.

وتعكس هذه البيانات جزءا من التكاليف الفعلية لانتقالات موظفي الوزارات بين برلين وبون، خاصة وأن وزارة الدفاع لم تقدم بيانا لتكاليف الانتقالات التي تمت عبر سيارات. كما لم تشتمل هذه البيانات على انتقالات الموظفين في الهيئات التابعة للوزارات.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية، فإنه ليس بالإمكان تقديم بيانات عن تكاليف الانتقالات لباقي الوزارات، لأنها غير مدرجة في النموذج المطلوب لحساب تكاليف الانتقالات وفقا لنوعية وسائل الانتقال، وذلك بسبب اختلاف أنظمة حساب التكاليف بين الوزارات.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"قانون برلين-بون"، الذي ينظم عملية انتقال وزارات وهيئات تابعة لها بين العاصمة الحالية والسابقة ينص على أن تكون بون مقرا لغالبية أماكن العمل في الوزارات، إلا أن الوضع لم يصبح كذلك منذ عام 2008، حيث بلغ عدد العاملين في الوزارات في برلين 12654 موظفا بنهاية عام 2015 مقابل 7030 موظفا في بون.