كندا تفرض رسوما على عشرات المنتجات الأمريكية

فرضت كندا الجمعة رسوما بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أمريكي) على منتجات أمريكية في اجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات الفولاذ والالمنيوم الكنديين.

واكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مساء الجمعة ان اوتاوا "لم يكن لديها خيارات اخرى سوى الاعلان عن اجراءات بالمثل ردا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والالمنيوم منذ الاول من يونيو 2018".

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند اعلانه عن الاتصال الهاتفي ان ترودو وترمب "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل".

وتتراوح الرسوم الجمركية الكندية بين عشرة و25 بالمئة، وتعادل بذلك التي التي فرضتها ادارة ترمب على الفولاذ والالمنيوم.

وقالت فريلاند ان لائحة المنتجات الأمريكية المستهدفة وضعت لتقديم رد "مكافىء (...) وفي اطار تعامل بالمثل" في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا ان "كندا لن تقوم بتصعيد الوضع" لكنها "لن تتراجع".

وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الاول من يوليو وتستهدف بشكل رئيسي الولايات الأمريكية التي يقودها جمهوريون، اذ تأمل اوتاوا بذلك في التأثير على نتائج انتخابات منتصف الولاية الني ستجرى في 06 نوفمبر في الولايات المتحدة.