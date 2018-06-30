صندوق النقد يعلن صرف شريحة جديدة من المساعدات لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه صرف شريحة جديدة بقيمة 2 مليار دولار لمصر بعد مراجعة ثالثة لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وقال الصندوق في بيان ان اعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة يرفع إلى نحو ثمانية مليارات قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا تم الإعلان عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفي ايار/مايو اعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق لصرف هذه الشريحة الجديدة.

وفي ذلك الوقت قال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد، إن "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية".

وأضاف "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".

وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات جذرية.

وشهدت مصر أزمة اقتصادية خطرة بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.