شركة الصلب الألمانية "تيسنكروب" توافق على الاندماج مع "تاتا" الهندية

وافقت شركة "تيسنكروب" العملاقة للصلب على الاندماج المزمع لانشطتها الأوروبية مع شركة "تاتا ستيل" الهندية خلال اجتماع لمجلس الرقابة يوم الجمعة مما يجعل الاتفاق أقرب للاكتمال.

ويأتي هذا الاندماج بعد أكثر من عامين من المفاوضات، وسينشئ ثاني أكبر منتج للصلب في أوروبا ويعمل به 48 ألف موظف.

وقالت "تيسنكروب" إنه سيتم توقيع العقود الرسمية قريبا.

وسيكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة، التي ستمتلك الشركة الألمانية 50 بالمئة من أسهمها، في هولندا وسيكون لديها مصانع في ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

وقال أندرياس جوس رئيس شركة "تيسينكروب ستيل أوروبا" في خطاب إلى الموظفين أوردته صحيفتا "فيست دويتشه ألجماينه تسايتونج"و ""فيلت أم زونتاج" : "إنها أخبار جيدة بالنسبة للصلب وللريادة من أجل مستقبلنا".

وتابع "بهذا الاندماج نحن في وضع أفضل - من خلال تحسين الوصول إلى العملاء والمناطق".

وأشار العمال الذين عارضوا بقوة الاندماج عندما تم الإعلان عنه في أيلول/ سبتمبر إلى موافقتهم بعدما قدمت "تيسنكروب" ضمانات بشأن التوظيف وبيئة العمل.

ومع ذلك، سيتم شطب حوالي 4000 وظيفة، نصفهم تقريبا في ألمانيا.

