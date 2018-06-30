الهلال يفاوض سيفيروفيتش مهاجما

أكدت مصادر أن إدارة نادي الهلال فتحت خط مفاوضاتها مع السويسري هاريس سيفيروفيتش مهاجم نادي بانفيكا البرتغالي والمنتخب السويسري الذي يمثل منتخب بلاده بشكل أساسي في مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات جاءت بطلب من البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال لكرة القدم الذي وصل البارحة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وبدأت الإدارة الهلال بالتفاوض مع المهاجم السويسري صاحب الـ26 ربيعا ليكون ضمن قائمة الاهتمامات الهلالية والتي تضم المهاجم البيروفي المخضرم جوريرو.

وأوضحت المصادر ذاتها أن دخول هاريس سيفيروفيتش في دائرة اهتمامات الهلال نظرا لما يمتلكه المهاجم السويسري من قوة بدنية وقامة طويلة وتحكم عال في الكرة إضافة إلى كونه مهاجما يملك حسا تهديفيا مع جميع الأندية التي مثلها طوال مسيرته الحافلة في أوروبا.

ويشارك سيفيروفيتش في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في المونديال حيث لعب بشكل أساسي في مباراة البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابي ومباراة صربيا التي انتصرت فيها سويسرا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان سيفيروفيتش قد انتقل إلى صفوف بنفيكا الموسم الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني ولكن لم يكن مهاجم الفريق الأساسي بل كان بديلا للهداف البرازيلي جوناس هداف الدوري البرتغالي حيث شارك سيفيروفيتش في 29 مباراة الموسم الماضي 10 مباريات منها كلاعب بديل وسجل سبع أهداف وشارك في صناعة هدفين.

على صعيد آخر، وصل جيسوس إلى الرياض أمس، وينتظر أن يكون موجودا في مقر النادي الليلة على أن يقود التدريبات الهلالية الاحد المقبل.