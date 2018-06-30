الأخضر و«المانشافت» .. واحد

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم المركز الـ 26 من بين منتخبات مونديال روسيا الحالي متقدما على منتخبات بنما، مصر، المغرب، كوستاريكا، أستراليا، وآيسلندا عقب ختام دور المجموعات أمس الأول، ومغادرة البطولة 16 منتخبا.

وتذيل منتخبا مصر، وبنما قائمة المجموعات الثمانية الأسوأ في المونديال، والبالغة 32 منتخبا، حيث تتضح معالم المركز الـ 16 منتخبا بعد نهاية البطولة.

وخسر منتخب مصر مبارياته الثلاثة أمام السعودية، روسيا، وأوروجواي، فيما خسر بنما مبارياته أمام إنجلترا، بلجيكا، وتونس.

وسبق منتخب بنما في ترتيب الفرق، المنتخب المصري بفارق الأهداف بعد أن خسر هو الآخر مبارياته الثلاثة، وودع البطولة بدون نقاط، لكن الفريق سجل هدفين عن طريق نجمه محمد صلاح، وتلقت شباكه ستة أهداف.

وحقق الأخضر السعودي انتصارا تاريخيا على نظيره المصري 2/1، حملت توقيع سلمان الفرج وسالم الدوسري، ومني أيضا بخسارتين من المضيف الروسي 5/0 في افتتاح العرس المونديالي، ومنتخب أوروجواي 1/0، حيث عادل به نقطيا منتخبات: ألمانيا "المانشافت"، نيجيريا، صربيا، تونس، بيرو، وكوريا الجنوبية (3 نقاط).

وتعد مشاركة الأخضر في المونديال الروسي هي المشاركة الثانية الأفضل في تاريخ المشاركات في كأس العالم، حيث ما زالت المشاركة الأولى في مونديال 1994 في أمريكا الأفضل، فيما تعد المشاركات في مونديالات 1998 في فرنسا، 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا هي الأسوأ.

ويعتبر منتخب تونس أفضل المنتخبات العربية مشاركة في البطولة (3 نقاط)، وحل الأخضر ثانيا (3 نقاط)، ثم المغربي (نقطة)، وأخيرا المصري (بدون نقاط).

يذكر أن المنتخبات التي تودع النهائيات من الدور الأول قد ضمنت مبلغ 6.7 مليون يورو، منها 1.27 مليون يورو قبل المشاركة من أجل الاستعداد للمحفل الكروي العالمي، حيث سيتم خصم هذا المبلغ من القيمة التي سيحصل عليها كل منتخب بعد نهاية البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حدد الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث رصد مبلغ 400 مليون يورو.