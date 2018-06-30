بوديسكو شبابيا حتى 2021

أنهت إدارة نادي الشباب السعودي التعاقد مع الروماني كوستانتين بوديسكو، قادما من ستيوا بوخارست لمدة ثلاثة مواسم حتى2021.

وخاض بوديسكو 27 مواجهة مع ستيوا بوخارست خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات سجل خلالها تسعة أهداف.

من ناحية أخرى، تبدأ اليوم الفحوص الطبية التي يجريها اللاعبون قبيل انطلاقة التدريبات الجماعية الخميس المقبل، تأهبا للموسم الجديد.

وكانت إدارة الكرة في النادي، قد اعتمدت مواعيد استقبال اللاعبين المستجدين اعتبارا من الثلاثاء المقبل، على الملاعب الرديفة في النادي.