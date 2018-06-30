تقنية VAR.. دقتها 99.3 %

اضطر حكام مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس العالم لمتابعة 335 حادثة تمت مراجعتها بتقنية VAR الشهيرة، في 48 مباراة، بمعدل 6.9 حالة لكل مباراة.

وأضطر حكام المباريات الـ 48 للعودة لتقنية الفيديو 17 مرة، تغير قرار الحكم في 14 حالة، فيما أكدت التقنية صحة قرار الحكم في ثلاث مناسبات.

واحتسبت في البطولة 24 ضربة جزاء في مباريات الدور الأول، من بينها سبع مرات باستخدام تقنية الفيديو VAR.

وأكدت تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن دقة تغيير قرارات المباريات 95 في المائة صحيحة بدون تقنية الفيديو، و99.3 في المائة باستخدام تقنية الفيديو.

وفي الوقت الذي دافع "فيفا" عن التقنية التي تطبق لأول مرة ولاقت إشادات بعض المنتخبات، هاجم الاتحاد المغربي هذه التقنية ووصفها بالظالمة، حيث قدم احتجاجا أكد فيه أن المنتخب تأثر كثيرا بقرارات الحكام، المرتبطة بـ"تقنية الفيديو"، خاصة في مباراتي البرتغال وإسبانيا، برسم الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.

وقالت لجنة الحكام الرئيسية في البطولة "كأس عالم خالية من الفضائح".

وأضاف ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم "نظام حكم الفيديو المساعد أسهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3 في المائة في دور المجموعات، 48 مباراة لم تقع فضيحة واحدة وهذا مهم للغاية".

وكشف الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام "95 في المائة من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة، النسبة ارتفعت إلى 99.3 في المائة بفضل حكم الفيديو المساعد".