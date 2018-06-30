الرائد لـ «إليو»: سنزيدك الضعف

عرض نادي الرائد السعودي، مليون دولار، لضم المالي إليو ديينج، لاعب خط وسط نادي مولودية الجزائر.

وذكرت صحيفة " كومبتيسيون" الجزائرية في نسختها الإلكترونية، أن فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، عرض مليون دولار على نادي مولودية الجزائر، من أجل التعاقد مع اليو ديينج، من مالي، بعدما تقدم في وقت سابق بعرض يصل إلى 500 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كمال قاسي السعيد، المدير الرياضي لمولودية الجزائر، يصر على الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر على الأقل، وتجاهل عرض الرائد المغري. كما أشارت إلى أن نادي بوردو الفرنسي، مهتم هو الآخر بالتعاقد مع اللاعب، وسيراقبه في المباراة الودية التي تجمع الفريقين يوم التاسع من تموز (يوليو) المقبل، غير أنها ألمحت إلى إمكانية موافقة الفريق الجزائري على رحيل اللاعب، في حال قرر الرئد أو فريق آخر دفع مليوني يورو، للاستفادة من خدمات ديينج. ويعتزم نادي مولودية الجزائر تجديد عقد ديينج، عامين إضافيين ليمتد إلى حزيران (يونيو) 2022، مع تعديل راتب اللاعب.

وكان نادي مولودية الجزائر قد ضم ديينج الصيف الماضي، قادما إليه من نادي دجوليبا باماكو المالي، في صفقة لم تتجاوز 50 ألف يورو.