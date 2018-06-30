كارينيو يساند أوروجواي

يطير الأورجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم، إلى روسيا لمساندة منتخب بلاده أمام البرتغال في كأس العالم 2018. ويواجه منتخب أوروجواي نظيره البرتغالي، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.
وتلقى كارينيو دعوة من الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم لحضور بعض مباريات المنتخب في المونديال. ومنح الجهاز الفني لاعبي النصر راحة سلبية أمس على أن يعاودوا التدريبات، مساء تحت قيادة مساعد كارينيو.
يذكر أن النصر أبرم أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع البرازيلي بيتروس تدعيما لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
- مسؤولون بحرينيون لـ "الاقتصادية": الدعم الخليجي بوابة جديدة لتحديث اقتصادنا
- المصارف ترفع حيازتها من أذونات الخزانة إلى 12.1 مليار ريال بنهاية أبريل
- مصر تنشئ أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط
- 35 خبيرا اقتصاديا دوليا: أسعار النفط ستظل قوية العامين الجاري والمقبل
- السعودية تزيد إنتاجها النفطي إلى 10.70 مليون برميل يوميا .. مستوى قياسي
- اليابان تعزز مشترياتها من الخام الأمريكي على حساب «الإيراني»
- التضخم في منطقة اليورو يرتفع متجاوزا هدف المركزي الأوروبي
- العملاق الآسيوي يستعد للحرب التجارية بمبادرة انفتاح ترفع قيود الاستثمار الأجنبي
- لأول مرة في 6 سنوات.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا 2 %
- تأهب أوروبي «للرد بحزم» على رسوم الحمائية الأمريكية
الرياضة
- ميليسي: الهلال أولا
- سليماني يقتحم الملفات الزرقاء
- الهلال ينتظر خيسوس 15 يوما.. لم يجب
- كاييخا لسالم: سأراقبك 3 مباريات
- القمباز: لن نفحص إلا الدوليين وكأس الملك فقط
- خيسوس يشترط مهاجما ومدافعا
- رئيس النصر: فاوضنا ابن عمر قبل الأهلي
- المدير التنفيذي للوصل: الهلال لم يطلب ليما
- النصر يبحث عن ضالته في المواليد
- فجر اليوم.. جروس يجيب
أضف تعليق