كارينيو يساند أوروجواي

يطير الأورجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم، إلى روسيا لمساندة منتخب بلاده أمام البرتغال في كأس العالم 2018. ويواجه منتخب أوروجواي نظيره البرتغالي، اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وتلقى كارينيو دعوة من الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم لحضور بعض مباريات المنتخب في المونديال. ومنح الجهاز الفني لاعبي النصر راحة سلبية أمس على أن يعاودوا التدريبات، مساء تحت قيادة مساعد كارينيو.

يذكر أن النصر أبرم أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع البرازيلي بيتروس تدعيما لصفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.