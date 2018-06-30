العملاق الآسيوي يستعد للحرب التجارية بمبادرة انفتاح على الأجانب

أعلنت الصين رفع قيود عن الاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في مبادرة انفتاح جديدة تتزامن مع استعداد العملاق الآسيوي لحرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة التخطيط الاقتصادي الصيني أمس الأول، بأن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ في 28 تموز (يوليو) المقبل وستشمل خصوصا صناعة السيارات والزراعة والبنى التحتية والمناجم، وفقا لـ"الفرنسية".

ونشرت الوكالة "لائحة سلبية" تحصي القطاعات التي لا يحق للمستثمرين الأجانب الوصول إليها بحرية وسيتراجع عددها من 63 إلى 48 كما ستظل بعض القطاعات الحساسة مثل الثقافة والأمن القومي موضع حماية.

ويأتي الإعلان في أعقاب عدة إجراءات تسهيل منذ مطلع 2018 اعتبرت مبادرة حسن نية إزاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تتهم بكين بانتظام بعرقلة وصول شركاتها إلى السوق الصينية.

وأعلنت الصين في نيسان (أبريل) الماضي أن الشركات الأجنبية بات بوسعها امتلاك حتى 51 في المائة من حصص شركات مشتركة في قطاعات السمسرة وإدارة الأصول والتفاوض حول العقود الآجلة أو عقود التأمين على الحياة. وتعهدت إلغاء هذا السقف "في غضون ثلاث سنوات".

وتلغي "اللائحة السلبية" الجديدة القيود في مجالات ملكية محطات الوقود وتجارة الحبوب والبنى التحتية في قطاع الكهرباء، كما تخفف من القيود في قطاع السيارات والطيران وبناء السفن.

كما يأتي الإعلان في الوقت الذي يمكن أن تفرض فيه الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوما جمركية الأسبوع المقبل على ما قيمته عشرات مليارات الدولارات من المنتجات المستوردة من البلد الآخر ما يعزز المخاوف من حرب تجارية.

وفي واشنطن، يدرس أعضاء من إدارة الرئيس دونالد ترمب أيضا سبل فرض قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة وحتى عدد الصينيين في جامعات البلاد.

وتكرر الصين منذ أسابيع أنها لا تريد حربا تجارية لكنها توعدت بالرد بالمثل في حال فرض عقوبات أمريكية.

ويتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المرحلة التالية من مواجهته الاقتصادية مع بكين عبر قيود جديدة محتملة على الاستثمارات الصينية للحد من قدرتها على الوصول إلى التقنيات الأمريكية الحساسة.

وقد يعرض ذلك شركات أمريكية على غرار "أبل" و"جنرال موتورز" إلى أشكال جديدة من الانتقام من قبل الصين في وقت يعرب الخبراء عن قلقهم من أن يكون ذلك بمنزلة خطوة أخرى من تدخل الحكومة في السوق الحرة، في "تحول جذري" للولايات المتحدة قد يكون مدمرا بالنسبة للطرفين.

لكن التصريحات المتناقضة التي أدلى بها كبار المسؤولين الأمريكيين الأسبوع الماضي، أثارت لغطا بشأن المسار الذي سيسلكه البيت الأبيض في هذا الملف.

وكان ترمب قد هدد بالرد على أي تحرك تتخذه الصين للانتقام من الرسوم الجمركية الأمريكية التي يتوقع أن تطبق في 6 تموز (يوليو) المقبل، وبذلك يمكن أن ترتفع إلى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم.

وبالتوازي، يتوقع أن تكشف وزارة الخزانة الأمريكية النقاب عن اقتراح يتعلق بالقيود على الاستثمار والصادرات.