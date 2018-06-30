مهن نجت من التعطيل الرقمي .. السباكة والمحاماة وصيانة الكهرباء

كنت في غرفة مليئة بالمحامين في الآونة الأخيرة عندما سأل أحدهم عن المدة التي يستطيعون فيها الاستمرار في العمل بالطريقة التي كانوا عليها. وسأل، في أي من الوظائف الأخرى يمكن للأشخاص مواصلة تحصيل أجورهم من خلال فرض رسوم بالساعة، بحيث إنه كلما طالت المدة المستغرقة في تقديم الخدمة، كان على الزبون أن يدفع أكثر؟

قلت "السباكة". كان هذا من تجربة مؤلمة، بعد أن دفعت أخيرا ليس فقط أجرة الاستدعاء الإلزامية للسباك والساعة الأولى، ولكن أيضا الوقت الذي يقضيه في الطريق إلى المكان المطلوب وكذلك الاصطفاف مع السباك في متجر بيع الأدوات الصحية لشراء مجموعة جديدة من الصنابير، التي تطلبت بعد ذلك وقتا إضافيا لتركيبها.

نعم، السباكة. اتفقوا على ذلك مع الضحك. ماذا بعد؟ كثير من الكهربائيين يتقاضون أجورا بالساعة، لكن في البلدان التي يحالفنا الحظ فيها بشكل كاف للحصول على كهرباء ومياه جارية موثوقة، يبدو أن الكهرباء تحتاج إلى عمل أقل من أعمال السباكة.

هناك بناؤون يحاولون فرض الرسوم باليوم، لكن أي شخص يقبل أي شيء بخلاف سعر ثابت هو شخص غبي بلا جدال.

قال المحامي في كل مجال آخر يصبح العمل أكثر كفاءة وتستغرق الوظائف وقتا أقل. كيف تمكن المحامون والسباكون من الاحتفاظ بامتيازات فرض الرسوم على الزبائن؟

أولا، القانون والسباكة مهنتان لا يمكننا الاستغناء عنهما. عندما ينفجر أحد الأنابيب أو تتعطل دورة المياه، فإن الأمر يتطلب عناية فورية. قد يكون هناك قراء لهذا المقال يستطيعون تولي إصلاحات السباكة الخاصة بهم، لكن لا يمكنني ذلك.

كثير من الناس يحاولون الاستغناء عن المحامين. وحتى في المجتمعات الغنية تضطر جماعات من السكان إلى الاستغناء عن المحامين لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفهم. في المملكة المتحدة تم تقليص مبالغ الدعم للمساعدة القانونية. وصوت المحامون الجنائيون بهامش ضيق هذا الشهر لإلغاء إضراب حول تخفيضات المساعدة القانونية التي تركت بعض المدعى عليهم بدون محامين يمثلونهم.

لكن لن تشرع أي شركة في عملية استحواذ، أو شراء مبنى، أو نقل مقرها الرئيس، أو إقالة رئيسها التنفيذي دون الحصول على مشورة قانونية واسعة. هذا هو المكان الذي يتم فيه صنع أكبر الثروات القانونية الناتجة عن إصدار الفواتير بالساعة.

عندما يتعلق الأمر بالجريمة، لا يسير الأغنياء دون حماية. أتوجه أحيانا إلى المحاكم بالقرب من مكاتب "فاينانشيال تايمز" لمراقبة التقدم في بعض محاكمات المصرفيين. يجلس المحامون - مستشار الملكة والمحامون المبتدئون والمحامون - في صفوف مخصصة لهم.

إضافة إلى كون كل من السباكة أو القانون من المهن الضرورية، لم تتعطل أي منها بشكل كبير. دمرت تطبيقات طلب سيارات الأجرة عن طريق الإنترنت تجارة سيارات الأجرة، وأغلقت الحجوزات عبر الإنترنت كثيرا من وكالات السفر، وحرمت مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية المؤسسات الإخبارية من عائدات الإعلانات لديها.

يمكنك أن تجد كثيرين في مهنة المحاماة يعتقدون أن الأمر نفسه سيحدث لهم. هناك شركات تكنولوجيا قانونية تفتخر بأن الذكاء الاصطناعي سوف يجعل كثيرا من العمل القانوني المرهق زائدا عن الحاجة. بعض أكبر شركات المحاماة تستثمر في هذه التكنولوجيات بنفسها.

قبل عامين كتبت مقالا عن هذه التكنولوجيات وسألت: هل القانون يقترب من لحظة أوبر؟ كانت إجابتي آنذاك "ليس بعد"، ولا يزال هذا الرأي صحيحا.

تستمر شركات المحاماة الكبرى في جمع مبالغ ضخمة من المال. حققت شركتان أمريكيتان، "واتشتل، ليبتون، روسن آند كاتز" و"كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان"، أرباحا لكل شريك في حقوق الملكية تزيد على خمسة ملايين دولار في عام 2016، وفقا لمجلة المحامين الأمريكيين "أمريكان لوير".

في المملكة المتحدة الأرقام ليست عالية إلى هذه الدرجة، لكن المحامين البارزين لا يزالون يحققون الثروات. في عام 2016 تجاوزت أرباح كل شريك في "ألان آند أوفري" و"لينكليتر" 1.5 مليون جنيه استرليني. التفاوت في الأجور بين الشركات الأمريكية والبريطانية يعني فرصة لبعضهم. مكاتب المملكة المتحدة التابعة لشركات محاماة أمريكية كبرى تصطاد أفضل الممارسين من شركات "الدائرة السحرية" في لندن. قيل إن أحد المحامين انتقل للعمل لدى شركة أخرى مقابل عشرة ملايين دولار سنويا.

السباكون لا يكسبون مثل هذه المبالغ الطائلة. كان على الذين يعملون في الزي الرسمي ويقودون سيارات شركات السباكة أن يجادلوا من أجل الحق في الحصول على أجر العطلة. في الأسبوع الماضي حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن غاري سميث، وهو سباك يعمل لصالح شركة بيمليكو بلمبر، يحق له الحصول على هذه الحقوق على الرغم من أن عقده يقول إنه يعمل لحسابه الخاص.

ولكن، كما هي الحال مع المحامين، تظل مهنة السباكة خالية من التعطيل. السباكة لا تزال مهمة يدوية تتطلب مهارة؛ لم نسمع حتى الآن عن تكنولوجيا يمكنها إصلاح الأنابيب عن بُعد. أو على الأقل لم أسمع عن تكنولوجيا من هذا القبيل، أو عن سباك بسعر ثابت. إذا كنت قد سمعت عن أي من هذين الأمرين، يرجى إعلامي. لدينا صنبور آخر يسبب لنا المتاعب.